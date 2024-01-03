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В воронежском селе из-за падения боеприпаса пострадали 4 человека

Село Петропавловка Воронежской области, 3 января 2024 года
Село Петропавловка Воронежской области, 3 января 2024 года

В селе Петропавловка Воронежской области четыре человека пострадали в результате "аварийного схода боеприпаса" с российского самолета, который произошел 2 января. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

"К счастью, погибших нет. За медицинской помощью с легкими повреждениями обратились четыре человека", – написал Гусев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что после обследования разрушенного жилья было решено заново построить девять домов. "Компенсируем пострадавшие автомобили (пока известно о пяти легковушках и тракторе) и отстроим разрушенные хозпостройки", – написал Гусев.

Кроме того, в селе пострадала школа, в которой учатся 32 ребенка: в здании выбило часть окон и пострадала крыша.

  • 2 января Минобороны Россииз заявило, что у российского самолета, который пролетал над Воронежской областью, "произошел нештатный сход авиационного боеприпаса". Тогда в ведомстве заявили, что пострадавших нет.

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