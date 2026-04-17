В воронежской колонии умер блогер Веган Христолюб Божий

В исправительной колонии № 2 Воронежской области умер блогер Веган Христолюб Божий, осужденный на три года по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает SOTAvision со ссылкой на друзей блогера.

Вегану Христолюбу было 43 года. Обстоятельства смерти пока неизвестны.

"У него были натянутые отношение с администрацией ИК-2, также, по сообщению его отца, и в камере с некоторыми сокамерниками были небольшие недопонимания. Поэтому пока трудно сказать что послужило причиной смерти", – заявил собеседник издания.

Об уголовном преследовании Христолюба Вегана, который называл себя пацифистом, космополитом и проповедником, стало известно в ноябре 2023 года. В оскорблении чувств верующих блогера обвинили из-за высказываний об исламе в 2022 году. Поводом для дела о реабилитации нацизма послужили видео о вербовке заключённых на войну против Украины.

Это уже третий политзаключенный, умерший за последний месяц. В марте в СИЗО города Ухта Республики Коми скончался 56-летний Владимир Осипов, который был приговорен к шести с половиной годам колонии по делу о "фейках" об армии. В апреле в СИЗО-2 Комсомольска-на-Амуре покончил с собой 53-летний художник Андрей Акузин, которого арестовали за комментарий. Уже посмертно его добавили в список террористов и экстремистов.