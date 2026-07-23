В Воронежской области дроны атаковали склад "одного из маркетплейсов"

В ночь на 23 июля над Воронежской областью были сбиты 36 беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев.

По его словам, повреждена кровля склада одного из маркетплейсов и фасад другого аналогичного сооружения. Гусев не уточнил, о каком маркетплейсе идет речь. Издание ASTRA пишет со ссылкой на местных жителей, что пожар на начался складе Wildberries в районе Новой Усмани. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее украинские беспилотники уже дважды наносили удары по складам Wildberries. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что логистические центры компании "задействованы в обеспечении российской армии комплектующими для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением".

В пригороде Воронежа в результате падения дрона начался пожар в частном доме – погиб трехлетний мальчик, его родители получили ранения. В том же муниципалитете был ранен 19-летний парень.

Ночью атаке также подверглась Ульяновская область – под удар попал объект ТЭК в Новоспасском районе, сообщил глава региона Алексей Русских. По данным ASTRA, загорелся нефтеперерабатывающий завод "НС-Ойл" в поселке Новоспасское.

Назначенный Россией глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки погиб один человек, еще четверо получили ранения – среди них два ребенка.

Как пишет телеграм-канал "Крымский ветер", на спутниковых снимках зафиксирован пожар на крупной электроподстанции в поселке Приморский под Феодосией.

Украинские мониторинговые телеграм-каналы пишут также о пожаре на линейной производственно-диспетчерской станции "Субханкулово" в Башкортостане.

Минобороны России отчиталось, что за ночь средства ПВО уничтожили 223 украинских беспилотника, в том числе над территориями Воронежской и Ульяновской областей, а также аннексированного Крыма.