В Воронежской области неизвестный напал на отдел полиции

В городе Лиски Воронежской области вооруженный мужчина в военной форме открыл стрельбу рядом с отделом полиции и привел в действие взрывное устройство внутри здания. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ведомстве уточнили, что в половине шестого утра неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, ранил полицейского и скрылся на автомобиле.

По данным Baza, нападавший, одетый в военную форму и бронежилет, подъехал к зданию ОВД на автомобиле "Нива" и открыл огонь из автоматического оружия. Затем нападавший сумел проникнуть внутрь, где и взорвал бомбу. По некоторым данным, пострадавший – дежурный постовой.

Для поиска нападавшего ввели "план перехват".

По данным телеграм-канала Mash, подозреваемый в нападении на отдел полиции мужчина может быть причастен к трём убийствам.