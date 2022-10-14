В Воткинске неизвестные пытались поджечь военкомат

В городе Воткинск в Удмуртии ночью неизвестные подожгли военкомат. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Огонь потушили, пишет "Сусанин" со ссылкой на главу Воткинска Алексея Заметаева. По его словам, в ночь на 14 октября неизвестные проникли на территорию военкомата через забор, разбили форточку в окне одного из кабинетов на первом этаже и бросили бутылку с зажигательной смесью, пишет Idel.Реалии.



Огонь потушил сторож. Представитель воткинского военкомата сообщил РИА Новости, что при тушении пожара повредилась стена, а некоторые документы залило водой.

С начала войны в России регулярно появляются сообщения о поджогах военкоматов и других муниципальных зданий. После объявления мобилизации 21 сентября их число возросло.

Поджог военкомата в Воткинске – уже второй известный подобный случай в Удмуртии после начала войны в Украине, пишет "Медиазона". В конце мая здание военного комиссариата поселка Игма забросали бутылками с зажигательной смесью.