В возрасте 101 года умер брат основателя КНДР Ким Ир Сена

Умер младший брат основателя Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Ир Сена - Ким Ён Чжу. Ему был 101 год. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Причина смерти не называется. Со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи сообщается, что глава КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования.

"Ким Ён Чжу самоотверженно боролся за реализацию линии и политики Трудовой партии и внес вклад в ускорение социалистического строительства и развитие государственной социальной системы корейского образца, занимая важные посты в партии и государстве в течение многих лет", – говорится в сообщении северокорейского СМИ.

Ким Ён Чжу родился в 1920 году. Во время правления Ким Ир Сена он возглавлял Организационный отдел Трудовой партии Кореи. В 1973 году его сменил племянник Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена. После этого чего Ким Ён Чжу в течение 20 лет не появлялся, но в 1993 году вернулся в правящую партию в качестве члена политбюро и заместителя председателя постоянного комитета Верховного народного собрания. Ким Ён Чжу в последний раз появлялся в государственных СМИ КНДР в 2015 году.