ВШЭ закрыла специализацию "Права человека и демократическое управление"

В Высшей школе экономики (ВШЭ) больше не будет магистерской специализации "Права человека и демократическое управление", сообщает "Медиазона".

Специализация существовала в рамках магистерской программы "Политический анализ и публичная политика". Курсы читались на английском языке, студенты стажировались в зарубежных вузах и работали в международных правительственных и правозащитных организациях. Накануне академическая руководительница программы Нина Беляева сообщила студентам, что увольняется из ВШЭ в связи с закрытием специализации "Права человека и демократическое управление".

В последние годы администрация ВШЭ не продлила десятки трудовых контрактов с преподавателями и руководителями кафедр, которые критиковали действия российских властей или поддерживали оппозиционеров.

На прошлой неделе ВШЭ не продлила контракт с доцентом кафедры публичной политики Дмитрием Дубровским. По словам академика, главная цель его увольнения - "закрытие программы по правам человека".