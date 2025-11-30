В Вышгороде под Киевом после атаки РФ горела многоэтажка, 1 погибший

Один человек погиб, не менее 19, среди которых 4 ребёнка, пострадали в результате российского удара по городу Вышгород в Киевской области в ночь на 30 ноября. По словам главы областной военной администрации Николая Калашника, 11 человек госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

В многоэтажном жилом доме в Вышгороде возник пожар. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, из многоэтажки эвакуировали 146 человек. Кроме того, в результате удара повреждены еще два многоэтажных дома, 14 частных домов и предприятие.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, работы по ликвидации последствий российской атаки на Вышгород продолжаются. По его словам, целями российских атак стали также Днепропетровская и Харьковская области (там ранены по меньшей мере три человека), были налёты дронов в Одесской, Сумской и Херсонской областях.

В ночь на воскресенье 30 ноября российская армия выпустила по Украине 122 ударных беспилотника и две баллистические ракеты "Искандер-М", сообщают Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 30 ноября Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по Киеву и Киевской области. Погибли три человека, 29 получили ранения, тысячи людей остались без электроснабжения. Предыдущий удар по украинской столице российская армия совершила в ночь на вторник 25 ноября: тогда погибли семь человек и еще 20 были ранены.