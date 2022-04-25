В Якутии активиста задержали за антивоенную акцию "Жених приехал"

В Якутске полиция задержала активиста Айхала Аммосова, который вышел с плакатом "Жених приехал" к бюро ритуальных услуг. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.

Глава республиканского отделения "Яблока" Анатолий Ноговицын связал преследование с "антивоенной позицией". Что именно вменяют активисту, не уточняется.

Аммосов подписал свою фотографию у бюро ритуальных услуг: "Груз 200 едет". Ранее он возложил цветы и зажёг свечи у мемориальной плиты "Город-герой Киев" и написал на растяжке к 100-летию якутской АССР: "Якутия будет свободной".