В Якутии активиста задержали за антивоенную акцию "Жених приехал"

В Якутске полиция задержала активиста Айхала Аммосова, который вышел с плакатом "Жених приехал" к бюро ритуальных услуг. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Глава республиканского отделения "Яблока" Анатолий Ноговицын связал преследование с "антивоенной позицией". Что именно вменяют активисту, не уточняется.
Аммосов подписал свою фотографию у бюро ритуальных услуг: "Груз 200 едет". Ранее он возложил цветы и зажёг свечи у мемориальной плиты "Город-герой Киев" и написал на растяжке к 100-летию якутской АССР: "Якутия будет свободной".
- Фраза "Жених приехал" — это цитата из фильма Алексея Балабанова "Груз 200", которая относится к погибшему в Афганской войне советскому военнослужащему.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военного вторжения он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан.
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