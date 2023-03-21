В Якутии главу "Яблока" оштрафовали на 200 тысяч за видео против мобилизации

Суд в Якутске признал главу регионального отделения партии "Яблоко" Анатолия Ноговицына виновным по статье о повторной дискредитации армии и оштрафовал на 200 тысяч рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале его сторонников.
Помимо штрафа судья назначил активисту запрет на выезд из страны. Ранее действовавшие ограничения на использование связи и интернета, выход из дома в ночное время отменены.
В сентябре 2022 года Ноговицын обратился к жителям Якутии после объявления мобилизации. В видео он говорил, что все, кто отправятся убивать людей в Украину, будут "покрыты позором" и "скорее всего погибнут на этой бойне, которая нужна только одному человеку".
- В апреле Ноговицына уже оштрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о так называемой дискредитации армии за публикацию в своем телеграм-канале ссылки на видеорепортаж журналистки "Новой газеты" Елены Костюченко из Николаева.
- До войны Ноговицын был руководителем штаба Навального в Якутии и не раз выступал с критикой президента России Владимира Путина. Осенью 2021 года он баллотировался на выборах в Госдуму, его зарегистрировали и допустили до дебатов.
- Позже окружной избирком попытался снять его с выборов на основании письма, в котором Ноговицына, как и других бывших соратников Навального, обвиняли в причастности к экстремистской организации. В знак протеста политик объявил сухую голодовку на одиночном пикете в центре города, и снимать его с выборов не стали.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.