В Якутии главу "Яблока" оштрафовали на 200 тысяч за видео против мобилизации

Суд в Якутске признал главу регионального отделения партии "Яблоко" Анатолия Ноговицына виновным по статье о повторной дискредитации армии и оштрафовал на 200 тысяч рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале его сторонников.

Помимо штрафа судья назначил активисту запрет на выезд из страны. Ранее действовавшие ограничения на использование связи и интернета, выход из дома в ночное время отменены.

В сентябре 2022 года Ноговицын обратился к жителям Якутии после объявления мобилизации. В видео он говорил, что все, кто отправятся убивать людей в Украину, будут "покрыты позором" и "скорее всего погибнут на этой бойне, которая нужна только одному человеку".