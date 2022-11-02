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В Якутии не смогли проголосовать за интернет из-за отсутствия интернета

Почта России в деревне. Иллюстративное фото

В Якутии жители ряда отдалённых сёл не смогли проголосовать за проведение в них высокоскоростного интернета, потому что голосование проходило в интернете. Об этом сообщает издание Sakhaday.

Голосование за проведение высокоскоростного мобильного интернета в 2023 году в поселки и деревни с населением от 100 до 500 человек проводит Минцифры. Жители отдаленных сёл Якутии жалуются, что не могут участвовать в проекте из-за недостаточной скорости сети в этих сёлах для голосования. Об этом во время сессии регионального парламента высказалась якутский депутат Елена Голомарева.

"Люди из маленьких деревень пишут, что это издевательство какое-то. Пишут, как голосовать за интернет без интернета, говорят, чтобы голосовать надо иметь интернет", — сказала депутат. Как отмечает Sakhadaily, чтобы зайти на портал Гослуслуги, где проводится онлайн-голосование до 12 ноября, нужно стабильное подключение к интернету. Альтернативная возможность - отправить письмо в Москву обычной почтой до 26 ноября. Однако, например, жители села Нижнеянск не могут воспользоваться ею, в селе нет почты, как и во многих других малых населённых пунктах.

Власти утверждают, что по итогам всероссийского голосования подключат к сети 1800 малых населённых пунктов по всей России.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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