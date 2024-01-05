В Якутии независимая газета "Туймаада" объявила о закрытии

Издатель и главный редактор якутской независимой газеты "Туймаада" Александр Яковлев сообщил о закрытии издания. По его словам, Якутская республиканская типография отказалась продлевать договор на выпуск газеты. Госучреждение объяснило свое решение серьезными издержками, поскольку печатать газеты нерентабельно.

Еженедельник "Туймаада" выходил с середины 2000-х годов и публиковал материалы с критикой властей, расследования коррупционных схем. На текущий момент тираж издания составляет 3–3,5 тысяч экземпляров, около половины распространяется по подписке.

"Мне не хочется просить субсидию, финансирование у богатых компаний, как многие другие делают, и становиться чьим-то рупором. Поэтому с чувством исполненного журналистского долга, легким сердцем, но жалея, принял решение о закрытии газеты", – заявил Александр Яковлев.

Яковлев подчеркнул, что продолжит заниматься бизнесом. Он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и является депутатом думы города Якутска от Коммунистической партии.

Якутская республиканская типография имеет статус системообразующего предприятия региона. Это позволяет пользоваться льготным кредитованием и другими мерами господдержки. В типографии печатаются все выпуски федеральных изданий, республиканские газеты, учреждённые правительством, муниципальные и частные еженедельники. Договоры на типографские услуги со всеми редакциями, кроме "Туймаада", продолжают действовать.