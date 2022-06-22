В Якутии разбился самолет Ан-30 при заходе на посадку

Самолет Ан-30 разбился в Якутии при заходе на посадку, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиадиспетчерской службе.

По данным МЧС, борт выполнял коммерческий рейс, вылетел по маршруту Якутск - Оленек. Судно должно было произвести посадку в аэропорту, но не прибыло в назначенное время и пропало с радаров. По предварительным данным, на борту могли находиться пять человек экипажа и 6,3 тонны груза, в основном продукты.

Это уже второй за сутки пропавший в Якутии самолет. Накануне в Якутии пропал самолет Ан-2 с двумя членами экипажа и одним пассажиром. В регионе ведутся поисковые работы судна.