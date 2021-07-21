В Якутии с врачей собирают деньги на тушение пожаров

В Якутии и. о. генерального директора Республиканской больницы № 1 - Национального центра Медицины Валентина Саввина распорядилась вычесть в качестве "добровольной помощи" из зарплат сотрудников учреждения деньги на тушение лесных пожаров в регионе. Распоряжение "Об оказании помощи в тушении лесных пожаров" опубликовал у себя на странице в фейсбуке политтехнолог Илья Паймушкин.

Как сказано в тексте документа, руководители подразделений больницы должны до 21 июля предоставить в бухгалтерию ведомости для удержания из заработной платы "работников, желающих оказать помощь в тушении пожаров". "Учитывая пожелания сотрудников" из их зарплат рекомендуется вычесть следующие суммы : врачи – по 500 рублей, средний и младший медицинский персонал – по 300 рублей, прочий персонал – по 150 рублей", - говорится в документе.

В пресс-службе Минздрава и правительства Якутии на звонки журналиста Сибирь.Реалии не ответили.

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Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что причиной лесных пожаров в регионе стало глобальное потепление. По его словам, средняя температура июня была выше + 20 градусов, в то время как она не должна превышать +15 градусов по Цельсию. "В этом году самое засушливое и жаркое лето, которое было в истории метеонаблюдений в Якутии с конца XIX века. Это данные метеослужбы, которые опровергнуть нельзя", - цитирует Николаева "Интерфакс".