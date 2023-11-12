В Якутии возбудили дело после драки сотрудников МВД в День полиции

В Якутии после драки полицейских в день их профессионального праздника возбуждено уголовное дело об "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью". Об этом сообщил региональный Следственный комитет.

Инцидент произошёл в одном из ресторанов Ленска, где сотрудники отделения МВД по Ленскому району 10 ноября отмечали День полиции. Капитан полиции Роман Севрюгин избил на глазах у сослуживцев врио начальника отдела подполковника Алексея Надточиева, сообщили SakhaDay и Baza. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и впал в кому.

По данным SakhaDay, изначально конфликт возник между начальником отделения экономической безопасности Севрюгиным и главой тылового подразделения. В него вмешался Надточиев, и Севрюгин стал его избивать.

На записи с камеры наблюдения видно, что сослуживцы поначалу не вмешиваются в избиение начальника. Надточиев получил множество ударов в лицо, у него пострадали в 10 местах челюстно-лицевые кости и череп, пишет Gulagu.net. Подполковника доставили в реанимационное отделение. По данным прокуратуры, пострадавший впал в кому третей степени.

Роман Севрюгин задержан. Сообщается, что из Москвы вылетели проверяющие из главного управления собственной безопасности и других управлений МВД России. С понедельника начнётся комплексная проверка регионального управления, пишет Сибирь.Реалии.