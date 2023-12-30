В Якутске призывника оштрафовали после спора с военкомом о войне

Суд признал жителя Якутска Дмитрия Щтягина виновным в дискредитации российской армии из-за разговора с военным комиссаром о войне России против Украины. Ему назначен административный штраф.

Об этом сообщил в субботу телеграм-канал "Торбозное радио" со ссылкой на материалы Якутского городского суда. Как утверждается, 25 октября в кабинете военного комиссара Якутии Александра Авдонина Щтягин сказал, что "Россия является агрессором, вооруженные силы РФ незаконно напали на Украину, Россия оккупанты, Российские войска уничтожают мирных жителей", цитирует сообщение Сибирь.Реалии.

После этого сотрудники военкомата вызвали полицию. В отношении призывника полицейские составили административный протокол о публичной дискредитации российской армии. В суде Щтягин вину не признал. 25 декабря Якутский городской суд признал призывника виновным и назначил ему штраф, "учитывая его молодой возраст", ниже нижнего предела – 15 тысяч рублей. Сколько лет призывнику - не уточняется.