В Якутске призывника оштрафовали после спора с военкомом о войне

Суд признал жителя Якутска Дмитрия Щтягина виновным в дискредитации российской армии из-за разговора с военным комиссаром о войне России против Украины. Ему назначен административный штраф.
Об этом сообщил в субботу телеграм-канал "Торбозное радио" со ссылкой на материалы Якутского городского суда. Как утверждается, 25 октября в кабинете военного комиссара Якутии Александра Авдонина Щтягин сказал, что "Россия является агрессором, вооруженные силы РФ незаконно напали на Украину, Россия оккупанты, Российские войска уничтожают мирных жителей", цитирует сообщение Сибирь.Реалии.
После этого сотрудники военкомата вызвали полицию. В отношении призывника полицейские составили административный протокол о публичной дискредитации российской армии. В суде Щтягин вину не признал. 25 декабря Якутский городской суд признал призывника виновным и назначил ему штраф, "учитывая его молодой возраст", ниже нижнего предела – 15 тысяч рублей. Сколько лет призывнику - не уточняется.
- В начале российского вторжения в Украину власти РФ ввели административную и уголовную ответственность за так называемые дискредитацию и фейки о Вооруженных сил России. По статье о "фейках" преследуют граждан, которые пишут о предполагаемых военных преступлениях российской армии, а по статье о дискредитации - тех, кто выражает несогласие с позицией российских властей по украинском конфликту. Известны случаи, когда людей штрафовали, например, за лозунг "Миру - мир" или изображение украинского флага. Как напоминает Север.Реалии, на Камчатке суд оштрафовал пенсионерку Татьяну Плавшук по статье о дискредитации российской армии за разговоры на рынке и песни на украинском языке, которые она слушала.
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