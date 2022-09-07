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В Ялте десятки местных жителей вышли с протестом к зданию российского МВД 

Здание МВД России в аннексированной Ялте 

В аннексированном Крыму, в Ялте, несколько десятков человек вышли к зданию российской полиции, а затем перекрыли центральную улицу Морская, требуя ареста спецназовца и участника пророссийского народного ополчения Крыма Кирилла Гонтаренко, которого собравшиеся подозревают в убийстве.

Как сообщают Крым.Реалии, убитый - 34-летний местный житель Сергей Сухов. Он скачался он множественных ножевых ранений. По свидетельствам очевидцев, Сухова избивали двое человек, которые затем запихнули его в багажник автомобиля и уехали с места преступления. Позже нападавших задержали, однако одного из них, Гонтаренко, отпустили из отделения полиции, что и вызвало возмущение ялтинцев.

СМИ опубликовали видео с камер наблюдения, на котором видно, что драка, в результате которой скончался Сухов, началась возле автомобиля с наклеенной на стекле буквой Z - символом поддержки российской военной агрессии в отношении Украины.

В среду вечером Следственный комитет России опубликовал пресс-релиз, в котором сообщается, что подозреваемые в убийстве были снова задержаны, а конфликт между ними и жертвой (по версии ведомства, они были знакомы) произошёл в результате распития спиртных напитков. После избиения с применением холодного оружия, "опасаясь гибели своего знакомого", двое нападавших поместили жертву в автомобиль и "доставили в медицинское учреждение для оказания ему помощи, после чего скрылись", – сообщает Следственный комитет.

Телеграм-канал Mash уточняет, что один из подозреваемых в убийстве, Кирилл Гонтаренко, командовал ротой специального назначения, дислоцированной в Алупке. Весной этого года он был награждён медалью "За защиту Республики Крым".

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