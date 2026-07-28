В Японии ликвидируют последствия сильного землетрясения

В японской префектуре Кумамото, на юго-западе страны, во вторник произошло землетрясение магнитудой 7,1. По последним данным, один человек погиб, более ста получили ранения.
Стихийное бедствие привело к отключению электричества в тысячах домов, разрушению дорог и мостов, пожарам и обрушению зданий. Оказалось частично разрушено, в том числе, здание торгового центра в населённом пункте Касима; возникли опасения, что там могли оказаться заблокированными десятки людей.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила журналистам, что власти все ещё оценивают масштабы ущерба в районе, который десять лет назад уже пострадал от разрушительного землетрясения, унесшего человеческие жизни.
Распоряжение об эвакуации получили около 300 тысяч человек. В спасательных работах задействованы сотни военнослужащих. На острове Кюсю, где находится префектура Кумамото, позднее фиксировались повторные подземные толчки.
- Ежегодно в Японии происходит множество землетрясений, большинство из них не причиняют значительного ущерба. В 2016 году район Кумамото пострадал от двух разрушительных землетрясений - магнитудой 6,5 и магнитудой 7,3; в результате погибли более 270 человек, свыше 2800 жителей получили ранения.