В Японии произошла серия мощных землетрясений

В понедельник в центральной Японии произошла серия мощных землетрясений. Магнитуда сильнейшего составила, по предварительным данным, 7,6. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Для всего западного побережья Японии власти объявили угрозу цунами. Предупреждение о сильном цунами означает, что существует вероятность волн высотой более 3 метров, отмечает Reuters. Премьер-министр Фумио Кисида призвал людей, живущих в регионах, находящихся под угрозой цунами, "немедленно эвакуироваться".

Также угроза цунами была объявлена в российском Владивостоке, Хабаровском крае и на острове Сахалин.

Как пишет The Guardian, в японские больницы начали поступать первые пострадавшие - количество раненых не уточняется. Больница в Исикаве работает на генераторах, поскольку в районе нет электричества.

В префектурах Исикава и Ниигата есть разрушения. Более 36 тысяч домов остались без электричества. Власти Японии также заявили, что ни на одной из атомных электростанций в пострадавшем регионе не было обнаружено проблем с реакторами. Однако на ядерных объектах есть разливы нефти и другие незначительные повреждения.