В Ярославле после атаки беспилотников начался пожар на НПЗ

В ночь на 6 августа украинские беспилотники атаковали Ярославль. Губернатор области Михаил Евраев заявил, что средства ПВО ликвидировали над регионом 92 дрона.

По данным Евраева, жертв и пострадавших нет. "Сгорел частный дом, в нескольких многоквартирных выбиты стекла, есть повреждения личного автотранспорта", – написал губернатор.

Позднее он сообщил, что из-за упавших обломков загорелись три частных дома, выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах.

Издание ASTRA пишет, что в результате атаки начался пожар на территории НПЗ "Славнефть-ЯНОС".

"Славнефть-ЯНОС" входит в пятерку крупнейших НПЗ России. Предприятие производит бензины, дизельное топливо, авиационный керосин и реактивное топливо. Завод не раз подвергался атакам: по подсчетам Astra, только в 2026 году он горел не менее шести раз.

Ночью атаке также подверглась Тверская область. Как сообщает глава региона Виталий Королев, в результате падения обломков беспилотника незначительно поврежден фасад логистического центра Wildberries.

Минобороны России отчиталось об уничтожении за ночь 605 украинских дронов.