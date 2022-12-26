В Ярославской области в результате незаконной охоты убиты 20 лосей 

Возле деревни Попадино Тутаевского района Ярославской области местные жители обнаружили двадцать погибших лосей. Как сообщили во Всероссийском объединении экологических активистов, животные, которые находились в загоне, были убиты в упор приехавшими на охоту туристами.

По словам местного биолога-охотоведа Валерия Кузенкова, к произошедшему может быть причастен председатель Тутаевского отделения общества охотников и рыболовов Василий Баранов, который, как считает Кузенков, фактически санкционировал незаконное убийство. Биолог рассказал, что в тот же день, кроме лосей, в загонах были убиты двенадцать коров, пять быков и три телёнка.

В данный момент Баранов задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота с использованием служебного положения с причинением особо крупного ущерба".