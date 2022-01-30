В Йемене, по данным ООН, в боях гибнут сотни малолетних солдат

Опубликованы данные ООН о гибели детей и подростков, участвующих в боевых действиях на территории Йемена на стороне шиитских повстанцев хути. Антиправительственные формирования пользуются поддержкой Ирана.

С января 2020 года по май 2021-го жертвами боёв, как отмечается в специальном докладе ООН, стали участвующие в них малолетние солдаты.



В спецдокладе Совета безопасности ООН, опубликованном 29 января, говорится о лагерях и курсах подготовки молодёжи к боевым действиям против правительства Йемена.

Международно признанное правительство Йемена и повстанческое движение хути с 2014 года, когда хути заняли столицу Йемена город Сану, находятся в состоянии гражданской войны.

Международная коалиция под командованием Саудовской Аравии в 2015 году вступила в этот конфликт на стороне смещённого повстанцами правительства президента Абд-Раббу Мансура Хади.

Жертвами вооружённого противоборства стали десятки тысяч человек. ООН называет сложившееся положения одним из самых тяжёлых гуманитарных кризисов.

Согласно докладу экспертов ООН, в некоторых летних лагерях, школах и мечетях повстанцы хути рекрутируют детей в возрасте от семи лет для участия в боевых действиях или выполнения вспомогательных работ.

Детей приучают выкрикивать лозунги, среди которых "смерть Америке", "смерть Израилю", "проклятие евреям", "победа - исламу".