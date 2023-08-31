В Йоханнесбурге десятки жильцов большого дома стали жертвами пожара

Более 70 человек погибли в Йоханнесбурге при пожаре в пятиэтажном жилом доме в ночь на 31 августа. Агентство Reuters называет пожар "одним из самых тяжелых происшествий в городе, где распространены бедность, где часты возгорания в жилых домах, и частые пожары, а множество бездомных вынуждены жить на улицах

Здание выгорело изнутри, почернело от копоти и продолжало гореть в четверг, когда к нему приехали машины экстренной помощи, а на соседней улице лежали тела, накрытые одеялами - описывает картину бедствия агентство Reuters.

Квартал принадлежит муниципальным властям, которые спустя более 12 часов после начала пожара так и не смогли предоставить достоверную информацию о жильцах сгоревшего дома. Кто-то из чиновников заявил, что некоторые помещения в этом здании могли быть сданы в аренду преступным группировкам.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса, приехавший вечером в четверг к месту пожара, услышал стоны и крики отчаяния людей, потерявших свои семьи и своё имущество.

Мэр Йоханнесбурга рассказал журналистам, что поначалу дом был взят под охрану муниципальными властями передан в пользование женщинам-беженкам, оставшимся без жилья. Но с течением времени, дом, по всей вероятности, был захвачен злоумышленниками.