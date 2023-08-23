В Южной Африке встретились лидеры государств-членов БРИКС

В четверг утром закончат обсуждение списка стран, которым будет предложено полноформатное членство в объединении, эти государства на пресс-конференции объявит президент ЮАР Сирил Рамапоса. Об этом заявил ТАСС шерпа ЮАР в организации Анил Суклал.

Лидеры ведущих развивающихся государств в среду, на саммите в Йоханнесбурге, одобрили "механизм" приема новых государств в этот союз, известный как БРИКС - по названиям его инициаторов: Бразилия, Россия Индия, Китай, Южная Африка. Как сообщает Reuters, на форуме было заявлено, что десятки государств выражают заинтересованность в присоединении к международной организации, в которой объединятся страны так называемого "глобального Юга".

Пять государств-учредителей БРИКС представлены Йоханнесбурге своими лидерами. Россию, однако, представляет только министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин не смог прибыть из-за позиции Южной Африки. Страна-хозяйка саммита признаёт юрисдикцию Международного Уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина, обвиняя его в причастности к военным преступлениям.

Соглашение о расширении блока достигнуто в то время, когда в мире нарастает геополитическая поляризация. Reuters отмечает, что Китай и Россия в этой обстановке пытаются создать жизнеспособную организацию, которая стала бы "противовесом Западу".

Идея расширения союза была приоритетной в повестке дня форума в Йоханнесбурге. И хотя все участники саммита выразили поддержку расширению блока, разногласия проявились при обсуждении сроков и возможного числа участников БРИКС.

Утром в четверг будет закончено обсуждение списка стран, которые получат предложение войти в объединение. Эти государства будут объявлены на пресс-конференции президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, сообщил агентству ТАСС шерпа ЮАР Анил Суклал.