В Забайкалье пенсионерку оштрафовали за оскорбление "Единой России"

Суд в Забайкальском крае оштрафовал пенсионерку за оскорбление "Единой России" из-за ролика, опубликованного в соцсетях. Об этом сообщило издание "Чита.ру" со ссылкой на информацию суда.

Пенсионерке назначили штраф в 15 тысяч рублей, при том, что минимальное наказание по статье об оскорблении представителей органов власти – 30 тысяч рублей. Суд учёл пенсионный возраст жительницы Забайкальского края и того, что она впервые привлекалась к ответственности.

15 декабря этого года на пенсионерку составили административный протокол за опубликованный в соцсетях трехминутный ролик под названием "Призыв к народному восстанию". По мнению суда, в нем содержатся признаки ненависти и вражды по политическим мотивам, оскорбления в отношении представителей органов власти и партии "Единая Россия".

В судебном заседании жительница Забайкалья вину не признала, пояснив, что не может вспомнить размещала ли она такой ролик. Пенсионерка добавила, что её страница в социальной сети была взломана.

Дополнительно она ходатайствовала о запросе сведений об операторе, доменном имени, вызове свидетелей и прекращении дела в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.