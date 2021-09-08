В Забайкалье пенсионеры попросили Путина лишить их пенсии

Пенсионеры Анатолий и Людмила Вертипраховы из поселка Ясная Забайкальского края обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой лишить их пенсии специальным указом. Об этом сообщило издание Zab.ru.
"Господин президент! Просим издать Указ о лишении нас пенсионного обеспечения, так как надоело платить со своей нищенской пенсии (по решению незаконных судебных разбирательств) всяким хапугам и ворам на золотые унитазы", – цитирует издание обращение пенсионеров.
Кроме того, супруги Вертипраховы отказались участвовать в ближайших выборах в связи с недоверием к властям. "Ввиду многолетнего тотального обмана со стороны правительства края, прокуратуры Забайкальского края, администрации района, судей, а также непрекращающегося роста цен на продукты и ввиду полного недоверия президенту и правительству Российской Федерации, депутатам Государственной думы, отказываемся от выборов в период с 17 по 19 сентября 2021 года", говорится в обращении пенсионеров.
- В октябре 2017 года Анатолий Вертипрахов обращался к Владимиру Путину с просьбой вырыть ему могилу и купить гроб. "На сегодняшний день у меня нет денег. Купить даже булку хлеба не могу. Нет денег и на лекарства, которые мне необходимы ежедневно, я гипертоник", – написал тогда пенсионер. У него был долг 9 тысяч рублей за коммунальные услуги, а пенсия – ниже прожиточного минимума. С нее приставы должны забирать 50 процентов в счёт долга.
- Позже прокуратура Забайкальского края обнаружила нарушения в действиях судебных приставов, которые сняли со счета 72-летнего Анатолия Вертипрахова всю пенсию – 8516 рублей. Пенсионеру вернули половину пенсии.
- Анатолий Вертипрахов 40 лет отработал в сфере ЖКХ. Он входит в инициативную группу граждан, пытающихся в течение десяти лет навести порядок в коммунальном хозяйстве и в расходовании бюджетных средств муниципалитета.
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