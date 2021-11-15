В Забайкалье полицейские осуждены на 15 лет за сбыт наркотиков

Суд в Забайкалье назначил двоим полицейским по 15 лет колонии строгого режима по обвинению в фальсификации доказательств ради продвижения по службе. Они продали местному жителю наркотик, а позже его изъяли. На основании этого полицейские сфальсифицировали одно уголовное и пытались аналогичным образом организовать второе. Об этом сообщает краевое управление Следственного комитета.

По версии следствия, в 2020 году оперуполномоченные уголовного розыска из посёлка Забайкальск Батоцырен Дамдинжапов и Чимит Митупов через своего знакомого передали местному жителю 100 граммов марихуаны,а позже изъяли её. На жителя, который не знал о придуманной полицейскими схеме, они завели уголовное дело.

Вторую попытку полицейских изъять незаконно переданные наркотики у другого местного жителя пресекли сотрудники регионального управления ФСБ.

Бывших полицейских признали виновными в "превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий", "незаконном сбыте наркотиков в значительном размере, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения", а также в "фальсификации доказательств".