В Забайкалье при обрушении породы в шахте погибли два горняка

На руднике "Золоторудной компании "Омчак" в Балейском районе Забайкалья произошло обрушение породы в шахте, под завалами погибли два горняка. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС. К ликвидации последствий аварии привлечены 18 человек и пять единиц техники.

Погибшие оказались вахтовиками из Иркутской и Челябинской областей, сообщил ТАСС глава Балейского района Владимир Ушаков. По его словам, компания "Омчак" собирается оказать помощь семьям погибших.

Следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое повлекло по неосторожности смерть двух человек. По версии следствия, обрушение горной породы произошло из-за нарушения правил безопасности.

Это уже не первое обрушение в шахтах компании: в декабре прошлого года на руднике обрушилась кровля. В результате погиб 35-летний работник предприятия, еще трое рабочих сумели выбраться из-под завала самостоятельно.