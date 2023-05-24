В Забайкалье военного осудили условно за избиение сослуживца

Читинский гарнизонный военный суд приговорил к одному году условно младшего сержанта Данзе-Белеку Дамбе по обвинению в избиении сослуживца. Об этом сообщает Сибирь. Реалии.
По версии следствия, Дамбе приказал сослуживцу встать с кровати, а когда тот не выполнил распоряжение, ударил потерпевшего ногой в грудь, затем ударил головой об изголовье кровати и еще – кулаком по голове.
Кроме условного лишения свободы военнослужащему назначен испытательный срок в один год. Также младшему сержанту на один год запретили занимать должности в государственных органах.
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