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В Забайкалье военного осудили условно за избиение сослуживца

Читинский гарнизонный военный суд приговорил к одному году условно младшего сержанта Данзе-Белеку Дамбе по обвинению в избиении сослуживца. Об этом сообщает Сибирь. Реалии.

По версии следствия, Дамбе приказал сослуживцу встать с кровати, а когда тот не выполнил распоряжение, ударил потерпевшего ногой в грудь, затем ударил головой об изголовье кровати и еще – кулаком по голове.

Кроме условного лишения свободы военнослужащему назначен испытательный срок в один год. Также младшему сержанту на один год запретили занимать должности в государственных органах.

  • 18 апреля Читинский гарнизонный военный суд приговорил к восьми месяцам лишения свободы условно младшего сержанта Алашу Дамбе, избившему сослуживца за разговоры в строю.
  • В конце декабря 2022 года Томский гарнизонный военный суд назначил два года условно рядовому Аслану Тедееву, признав его виновным в грабеже, а также избиении сослуживца металлической трубой.
  • Конфликты с применением физического насилия регулярно происходят между военнослужащими российской армии, хотя в 2020 году Минобороны официально заявило о полном искоренении дедовщины.
  • 12 октября 2021 года "Новая газета" опубликовала расследование о дедовщине в российской армии. На основе 4 тысяч приговоров о неуставных отношениях в армии журналисты пришли к выводу, что военных стали всё чаще оправдывать за дедовщину. По мнению авторов расследования, российские власти хотят засекретить насилие в армии вместо борьбы с ним.

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