В Забайкалье жители села вместе со спасателями отрезаны от мира

Село Ильинка под Читой оказалось отрезано от внешнего мира после того, как разлившаяся река Кручина смыла мост и дамбу. Вместе с жителями на территории села оказались изолированы спасатели, сообщает издание "Чита.ру" со ссылкой на главу Читинского района Виктора Машукова.

По словам чиновника, спасатели попали в село ночью, когда такая возможность еще была. Они пытались эвакуировать местных жителей, но после того, как река смыла мост, сообщение прервалось. "Сейчас принимают решение, как поступить – или плавсредствами добираться по реке, или иным путём, потому что другой дороги туда нет", – заявил Машуков.

Поисковый отряд имени Кости Долгова сообщил в своем телеграме о сборе добровольцев, готовых помочь с эвакуацией населения Ильинки.