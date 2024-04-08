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В Западном полушарии наблюдают полное солнечное затмение

Жители Техаса, США, наблюдают солнечное затмение
Жители Техаса, США, наблюдают солнечное затмение

В понедельник в Западном полушарии Земли можно наблюдать полное солнечное затмение. Тень Луны примерно на пять минут полностью закрывает солнечный диск. Множество людей выходят на балконы, на улицы и в парки, чтобы посмотреть на редкое природное явление.

Затмение видно начиная примерно с 11 часов утра по местному времени в Мексике, с 13.30 на границе Мексики и США, приблизительно в 15 часов дня в Нью-Йорке. Чуть позже пяти часов дня по местному времени его увидят жители Ньюфаундленда, и на этом видимость затмения кончится.

Жители Северной Америки заранее подготовили специальные защитные очки, чтобы наблюдать прохождение тени луны по солнечному диску. Школы в Мексике, США и Канаде показывают затмение ученикам в качестве специального урока естествознания.

В Европе и Азии затмения не видно - там к этому моменту уже наступает вечер, и солнце садится. Но некоторые просветительские организации - например, Берлинский планетарий - приглашают зрителей на трансляцию затмения на большом экране в режиме онлайн.

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