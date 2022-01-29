В Западном военном округе завершена проверка боеготовности войск

Войска и авиация Западного военного округа завершили плановую проверку боеготовности и возвращаются в места базирования. Командующий войсками ЗВО Александр Журавлев заявил, что все задачи, стоящие перед войсками, в которых проводилась проверка, выполнены.

Подразделения войск связи, инженерных войск, радиационной, химической и биологической защиты возвращаются в места постоянной дислокации. Вернулась на свои аэродромы и авиация округа.

Проверка, которая началась в период кризисного развития отношений между Россией и НАТО, в официальных сообщениях округов названа плановой, отмечает агентство "Интерфакс"..

В тренировках войск округа во время проверки участвовали более 1 тысячи солдат и офицеров Первой танковой армии и сто единиц военной техники. В Ивановской области расчеты ракетных комплексов "Искандер-М" уничтожили полевой аэродром условного противника. Кроме того, отрабатывался вывод из-под ракетно-авиационного удара истребителей Су-35С, Су-30СМ и бомбардировщиков Су-34.