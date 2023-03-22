В Запорожье после российского обстрела ракета попала в жилой дом

В городе Запорожье после российского обстрела 22 марта ракета попала в жилой девятиэтажный дом. Возник пожар, соседний дом тоже загорелся. Погиб один человек. Пострадали более 30, из них 29 находятся в больницах, среди них трое детей.

"Cуспiльне" со ссылкой на представителей областной военной администрации Запорожской области уточняет, что ракет было две. Телеграм-канал "Запорiжжя.Info" публикует фото с неразорвавшейся, но застрявшей в крыше дома ракетой. Тот же ли это дом, не поясняется.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с моментом попадания ракеты в здание. "Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадания по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей", – написал он.

Обстрел происходил около полудня по местному времени (на час меньше московского). По утверждению главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, под обстрелом российских сил в Запорожье оказались жилые дома и остров Хортица. По словам первого заместителя мэра Запорожья Александра Власюка, по городу прилетело "семь или восемь ракет".

Представитель российской администрации оккупированной Запорожской области Владимир Рогов сказал, что ракеты попали в жилые дома в результате работы украинских средств ПВО.

Сейчас Россия контролирует больше половины Запорожской области, но не её центр – город Запорожье. В регионе продолжаются боевые действия.

Ранее в среду в результае удара беспилотников "Шахед" по общежитию города Ржищев в Киевской области погибли не менее восьми человек. Вечером в среду спасательные работы продолжались. Предположительно под завалами могут находиться четыре человека.

В результате атаки частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий, а также трёхэтажный учебный корпус профессионального лицея.