Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Запорожье прибыли эвакуированные с "Азовстали"

Эвакуация

В украинский город Запорожье во вторник прибыли автобусы с людьми, эвакуированными в последние дни из Мариуполя. Среди них те, кто укрывался в подвалах осаждённого российскими войсками завода "Азовсталь". Операция по их эвакуации стала возможной только 30 апреля и 1 мая при участии ООН и Красного креста.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в Запорожье на пяти автобусах прибыли 156 эвакуированных.

Представитель ООН во вторник заявила, что с территории "Азовсталь" в последние дни был эвакуирован 101 мирный житель. Среди них, по его словам, женщины, мужчины, дети и пожилые люди. По данным ООН, с завода эвакуированы ещё не все находившиеся там мирные жители. Украинские власти говорят о нескольких сотнях людей, всё ещё остающихся в подземельях. По сообщениям украинских военных, в результате российских обстрелов в ночь на вторник на "Азовстали" погибли 2 женщины.

Ранее сепаратисты так называемой "ДНР" говорили о 80 эвакуированных с "Азовстали", из которых в Запорожье выехали 69 человек, а 11 остались не контролируемых российскими войсками территориях. Неясно, входят ли эти 80 человек в число 101, о которых говорил представитель ООН.

Во вторник бои на территории "Азовстали" - последнем участке территории Мариуполя, не взятом под контроль российскими военными - разгорелись с новой силой. Украинские военные заявляют о "штурме" завода, по которому наносятся воздушные и артиллерийские удары.

В самом городе остаются десятки тысяч мирных жителей. Дома многих из них либо сильно повреждены, либо полностью разрушены. За время осады и штурма города погибли, по предварительным данным, тысячи жителей Мариуполя.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG