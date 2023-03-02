В Запорожье российским ракетным ударом разрушен жилой дом

В ночь на четверг результате российского ракетного удара по Запорожью был разрушен пятиэтажный жилой дом. Погибли два человека, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в телеграме.

По предварительным данным, Запорожье обстреляли из зенитно-ракетной системы С-300. Одна ракета попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив один подъезд (более 10 квартир). Из-под завалов спасли 11 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Полиция начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Накануне вечером российская армия нанесла удар по гражданской и критической инфраструктуре в Кременчуге Полтавской области, сообщил глава администрации региона Дмитрий Лунин.

В Харьковской области по гражданским объектам были нанесены 3 ракетных удара. Есть раненые. Кроме того, произведены 16 авиаударов, в том числе с использованием дронов "Шахед", часть из которых была сбита украинской ПВО.

1 марта воздушная тревога в Полтавской, Сумской и еще 10 областях Украины объявлялась дважды.