В Запорожье в результате российских ударов погиб человек

Россия в ночь на 17 июня запустила по Украине 119 беспилотников, из них сбили 97, заявили в Воздушных силах ВСУ. Это меньше, чем обычно. Независимой статистики нет, российские военные удары не комментировали.

В Запорожье в результате российских ударов погиб один человек, еще семь получили ранения. Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Фёдоров, российские военные нанесли пять ударов, которые попали в гражданскую застройку.

"Это жилые дома, офисный центр, образовательные объекты – места, не имеющие никакого отношения к военной инфраструктуре", – написал он. По его словам, офисный центр полностью сгорел, в Запорожском национальном университете поврежден фасад, выбиты окна и двери. Кроме того, повреждены пять многоэтажных и четыре частных дома.

В Сумской области повреждена конюшня конно-спортивной школы. По данным главы ОВА Олега Григорова, работники школы не пострадали, но погибли лошади.

"Россияне сознательно ударили по гражданскому объекту, где каждый день занимались дети – воспитанники школы", – написал он.