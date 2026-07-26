В Запорожье в результате удара авиабомбами погиб человек

Днем 26 июля российская армия сбросила на Запорожье четыре авиабомбы. Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров. Повреждены автозаправочная станция, здания рядом с местом удара, в том числе учебное заведение, загорелся автомобиль.

По сообщению полиции, погиб человек, находившийся в машине рядом с эпицентром одного из попаданий. Еще шесть человек получили ранения.

Накануне российская армия атаковала Запорожье тремя авиабомбами, в результате удара погибла местная жительница. 11 человек получили ранения, среди них трое детей – трёх, пяти и семи лет.

Запорожье ежедневно подвергается ударам российских авиабомб. 20 июля российская управляемая авиабомба попала в жилую пятиэтажку – погибла одиннадцатилетняя девочка. На следующий день под ударом оказался жилой многоэтажный дом, в результате погибли три человека.