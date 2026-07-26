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В Запорожье в результате удара авиабомбами погиб человек

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Последствия удара по Запорожью, 26 июля 2026 года
Последствия удара по Запорожью, 26 июля 2026 года

Днем 26 июля российская армия сбросила на Запорожье четыре авиабомбы. Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров. Повреждены автозаправочная станция, здания рядом с местом удара, в том числе учебное заведение, загорелся автомобиль.

По сообщению полиции, погиб человек, находившийся в машине рядом с эпицентром одного из попаданий. Еще шесть человек получили ранения.

Накануне российская армия атаковала Запорожье тремя авиабомбами, в результате удара погибла местная жительница. 11 человек получили ранения, среди них трое детей – трёх, пяти и семи лет.

Запорожье ежедневно подвергается ударам российских авиабомб. 20 июля российская управляемая авиабомба попала в жилую пятиэтажку – погибла одиннадцатилетняя девочка. На следующий день под ударом оказался жилой многоэтажный дом, в результате погибли три человека.

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