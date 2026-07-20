В Запорожье в результате удара погибли три человека

Три человека погибли в результате удара российской армии вечером 19 июля по Запорожью и Запорожскому району, сообщил глава обладминистрации Иван Федоров. По его словам, среди погибших – 11-летняя.

За сутки, по словам Федорова, в регионе пострадали больше почти 50 человек. За сутки российские войска нанесли 1015 ударов по 53 населенным пунктам Запорожской области.



В Одессе число погибших в результате российского удара по гражданскому судну 19 июля возросло до шести. Ещё четыре члена экипажа числятся пропавшими без вести, поисково-спасательная операция продолжается. Об этом сообщил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник.