В здании министерства госбезопасности самопровозглашенной Приднестровской республики в Тирасполе произошло несколько взрывов. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД республики.

По предварительным данным, по зданию стреляли из ручного противотанкового гранатомета, пострадавших нет.

"Выбиты окна на верхних этажах. Из помещений валит дым. Прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. На месте - следственно-оперативная группа, сапёры, пожарные, врачи скорой помощи и специалисты других экстренных служб", - говорится в сообщении ведомства.

Власти Молдовы не контролируют территорию непризнанной Приднестровской республики уже больше 30 лет. Здесь постоянно расположен военный контингент российских миротворцев. Больше 200 тысяч местных жителей имеют российское гражданство. 22 апреля представители Минобороны РФ заявили, что целью "следующей фазы спецоперации" в Украине станет захват всего юга Украины, чтобы получить выход к Приднестровью, где якобы "также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".