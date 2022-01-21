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В Женеве начались переговоры Блинкена и Лаврова

В Женеве начались переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Переговоры проходят с участием членов делегаций.

Лавров в начале встречи заявил, что хочет обсудить с госсекретарём вопрос о так называемых гарантиях безопасности для России. Он сказал, что не ожидает от встречи "прорыва", но надеется, что она поможет прояснить позицию США.

Блинкен, со своей стороны, сказал, что встреча – это часть усилий США и их союзников по предотвращению новой агрессии России против Украины. Он вновь повторил, что в случае вторжения в Украину Россия встретит быстрый и единый ответ со стороны союзников. Блинкен также сказал, что поднимет тему находящихся в российских колониях граждан США. По словам госсекретаря, он не ожидает, что все разногласия разрешатся в ходе одной встречи, однако поиски дипломатического решения конфликта необходимо продолжать.

О переговорах Блинкена и Лаврова стало известно только на этой неделе. В последние дни госсекретарь США посетил Киев и Берлин, где провёл переговоры с представителями союзников и партнёров Соединённых Штатов. С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. В последние недели страны Запада прямо говорят о реальной угрозе российского вторжения в эту страну.

Россия в декабре прошлого года на этом фоне выдвинула ряд требований к США и НАТО – в частности, отказаться от приёма в НАТО Украины и Грузии, а также вернуть вооружённые силы и военную инфраструктуру Североатлантического союза в Европе к положению на 1997 год. На прошлой неделе прошли переговоры между Россией и странами Запада по вопросу об этих гарантиях. Хотя Запад фактически отверг требования России, Москва настаивает на письменном ответе. При этом США подчёркивают, что видят главной темой переговоров ситуацию вокруг Украины, а Россия считает, что главная их тема – её требования.

Страны Запада, не обещая Украине военной поддержки в случае широкомасштабного российского вторжения, заявляют, что, если оно произойдёт, помогут Киеву поставками оружия, а также наложат на Россию "небывалые" санкции. Москва отрицает планы вторжения.

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