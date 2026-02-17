В Женеве проходит новый раунд переговоров России, Украины и США

В Женеве в Швейцарии проходит новый раунд трёхсторонних переговоров с участием России, Украины и США по урегулированию российско-украинской войны. Переговоры проходят в закрытом формате, без допуска прессы, и рассчитаны на два дня — 17 и 18 февраля.

Российская делегация, как передает ТАСС, прибыла к месту переговоров в сопровождении полиции.

На площадку переговоров также прибыли представители Киева и Вашингтона. На месте, помимо спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, находятся министр армии Соединённых Штатов Дэн Дрисколл и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алекс Гринкевич.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что по итогам первого дня новостей ожидать не стоит. "Не думаю, что сегодня стоит ожидать каких-то новостей, потому что, как вы знаете, планируется, что работа продолжится и завтра", – сказал он.

Российская делегация насчитывает от 15 до 20 человек. Её возглавил помощник президента Владимир Мединский. Он руководил переговорной группой в 2022 году и в ходе возобновленных встреч в Стамбуле в 2025 году.

В Женеве присутствует и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Он участвует в контактах с американской делегацией с целью наладить экономические отношения между Москвой и Вашингтоном.

В украинскую переговорную группу вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, его заместитель Сергей Кислица, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия и замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтону почти удалось добиться урегулирования конфликта.

Предыдущий раунд переговоров состоялся 4–5 февраля в Абу-Даби и был охарактеризован всеми сторонами как конструктивный. По его итогам Россия и Украина обменялись военнопленными в формате "157 на 157".

Одним из самых сложных вопросов, по признанию сторон, остаются территориальные претензии. Москва настаивает на выводе украинских войск из Донбасса. Киев отказывается от уступок и придерживается позиции "стоим, где стоим". Президент Украины неоднократно заявлял, что Киев не собирается "дарить" свои территории кому бы то ни было.

На фоне переговоров украинская делегация столкнулась с внутренними разногласиями о сроках заключения мирного соглашения, пишет The Economist. Часть переговорщиков считает, что Украине выгодно быстрое соглашение при посредничестве США, опасаясь закрытия "окна возможностей". Эту группу источнки издания связывают с Будановым. Его оппоненты ориентируется на подход бывшего главы офиса президента Андрея Ермака и относится к скорому миру более скептически. Президент Украины Владимир Зеленский, как отмечает журнал, балансирует между этими позициями.

