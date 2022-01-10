Сергей Рябков: "Нет оснований опасаться эскалации вокруг Украины"

В Женеве на территории постпредства США при отделении ООН прошли переговоры делегаций США и России о гарантиях безопасности. Восьмичасовая встреча прошла в закрытом формате.

Переговоры состоялись по инициативе России.

Российскую сторону представлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, делегацию США — первый заместитель госсекретаря Венди Шерман.

"Разговор был сложным, без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы. У нас сложилось впечатление, что американская сторона очень серьезно подошла к российским предложениям, провела углубленную проработку. Мы в свою очередь объяснили, почему получение правовых гарантий нерасширения НАТО [у российских границ] — это абсолютный императив", — резюмировал итоги встречи Сергей Рябков в ходе брифинга.

По словам дипломата, российская делегация заверила американскую сторону об отсутствии планов "напасть на Украину": "Нет оснований опасаться какого-то эскалационного сценария".

"О перспективах всей работы мы будем судить по итогам мероприятий, которые предстоят в ближайшие дни. После этого станет понятнее, есть ли основа для того, чтобы предложить руководству принять то или иное политическое решение в пользу продолжения процесса [переговоров], либо же мы с сожалением можем констатировать, что НАТОвская группа сочла для себя правильным отклонить нашу инициативу. Тогда ситуация будем смотреться по-иному", — сказал Рябков.

Замминистра иностранных дел России также призвал США к «максимальной ответственности», так как, по его мнению, "риски усиления конфронтации недооценивать нельзя", а главные вопросы остаются "подвешанными".

Представитель США Венди Шерман заявила, что прямого ответа от России на призывы к деэскалации ситуации на границе с Украиной получено не было.

"Они могут доказать, что у них нет намерений вторгнуться [в

Украину], вернув военных обратно на места дислокации", — подчеркнула первый заместитель госсекретаря США.