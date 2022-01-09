В Женеве сегодня вечером - первый раунд переговоров между РФ и США

Первый раунд российско-американских переговоров по вопросам безопасности в Женеве запланирован на вечер 9 января. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Сегодня приземлился самолёт уже в Женеве с нашими дипломатами и военными, у которых на вечер 9 января намечен первый раунд узкого состава переговоров с американцами по проблематике безопасности.

Завтра эта работа будет продолжена уже в широком формате. Соответственно, два дня – 9 и 10 января – они посвятят переговорному процессу", – отметила Захарова.

Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры с США по гарантиям безопасности с рабочим настроем и желанием заниматься конкретными вопросами, заявила официальный представитель МИД.

В состав российской межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны РФ. Со стороны российского дипведомства её возглавляет заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Американскую дипломатию представит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов Организации Североатлантического договора. Они были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в российском дипведомстве.