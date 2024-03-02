В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв – вероятно, из-за беспилотника

Рано утром в жилом доме в Петербурге произошёл взрыв. Вероятно, в него врезался беспилотник. Об этом сообщает "Фонтанка".

О "происшествии" сообщил и губернатор Петербурга Александр Беглов. "Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы", – написал Беглов. Причину "происшествия" он не уточнил.

На месте работают спасатели. Телеграм-канал Shot и телеканал РЕН-ТВ передают, что эвакуированы около ста человек. По версии телеграм-каналов, целью беспилотника могла быть нефтебаза "Ручьи", расположенная неподалёку.