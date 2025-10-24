В Житомирской области при подрыве гранаты на станции погибли 4 человека

В Житомирской области Украины житель Харькова, имя которого не называется, во время проверки документов на вокзале подорвал взрывное устройство (по ряду сообщений - ручную гранату). В результате погибли четыре человека, в том числе пограничница и сам подорвавший гранату мужчина, а также две пассажирки поезда. Ранены, по предварительным данным, 12 человек.

Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на полицию и МВД, на станции Овруч на перроне во время проверки документов у пассажиров пригородного дизель-поезда один из пассажиров подорвал взрывное устройство. В результате, по последним данным, погибла пограничница и двое гражданских лиц, еще 2 военнослужащих и 10 гражданских получили ранения". Документы проверяли пограничники, поскольку Овруч находится в приграничном районе - недалеко от границы с Беларусью.

Сообщается, что устроивший взрыв недавно задерживался за попытку нарушить границу на западе Украины.