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В Житомирской области в результате ракетной атаки РФ погиб один человек

Последствия российского ракетного удара в Житомирской области Украины

В ночь на пятницу по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщения о летящих ракетах и работе систем ПВО поступали в том числе из Харьковской, Ровенской, Житомирской, Волынской, Черкасской и Львовской областей.

В результате ракетной атаки в Житомироской области один местный житель погиб, еще трое пострадали, сообщил глава местной администрации Виталий Бунечко.

В Черкасской области был нанесён удар по Умани. Как заявлял глава областной администрации Игорь Табурец, ракеты попали в промышленный объект и автомойку.

По данным командования воздушных сил ВСУ, в течение российской ракетной атаки было запущено до 16 ударных беспилотников и шесть крылатых ракет. Почти они были сбиты, утверждают украинские военные. Целью ударов они назвали объекты критической инфраструктуры.

В условиях военного конфликта эта информация не поддаётся проверке

Губернатор граничащей с Украиной Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированных обстрелах региона в том числе Белгорода украинскими военными этой ночью. Пострадали три человека, они находятся в больнице, написал Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам "много стреляли” этой ночью в Шебекине, есть разрушения жилого фонда.

Обстрелы Шебекина, расположенного недалеко от границы с Украиной, и соседних населённых пунктов, усилились в начале мая, жители начали покидать город, хотя принудительная эвакуация и не объявлена.

Власти области обвиняют в обстрелах Украину, украинская сторона официально не сообщала об обстрелах территории России.

В условиях боевых действий нет возможности оперативно проверить заявления официальных лиц воюющих сторон.

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