ВАДА отозвало аккредитацию Московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отозвало аккредитацию московской антидопинговой лаборатории. Как сообщил Reuters, исполком Всемирного антидопингового агентства одобрил рекомендацию своего дисциплинарного комитета об отзыве аккредитации у российской Национальной антидопинговой лаборатории.

Московская лаборатория, деятельность которой уже была временно приостановлена с января 2020 года, была уведомлена о решении исполкома. Лаборатория по-прежнему не имеет права выполнять работу, связанную с анализом образцов крови для антидопинговых организаций.

Решение ВАДА может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня с момента получения решения.

Как отмечает Reuters, российские власти традиционно отвергают подозрения в том, что применение допинга спортсменами поддерживается на государственном уровне.