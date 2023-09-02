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Вагнер без Пригожина, Псков без ИЛ-76, Израиль без Ленкома | Грани времени с Мумином Шакировым

Вагнер без Пригожина, Псков без ИЛ-76, Израиль без Ленкома | Грани времени с Мумином Шакировым
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Вагнер без Пригожина, Псков без ИЛ-76, Израиль без Ленкома | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Удары по Пскову, ответка по Киеву. Прорыв линии Суровикина • Тайные похороны Пригожина и письма с того света • Путин и разговоры о важном в День знаний: опять о войне, о врагах и «семейных ценностях» • Единый день голосования в России – выборы или опять спецоперация

• Удары по Пскову, ответка по Киеву. Прорыв линии Суровикина. Летняя военная кампания в Украине: к чему привели удары по объектам в глубоком российском тылу? Кому выгодна война на истощение?

• Тайные похороны Пригожина и письма с того света. Кто в окружении Путина станет следующей жертвой? Русская тюрьма страшнее войны в Украине

• Путин – разговоры о важном в День знаний: опять о войне, о врагах и «семейных ценностях». Кому больше верит российский школьник: учителям или родителям?

• Единый день голосования в России – 10 сентября. Выборы или опять спецоперация? Сергей Собянин – назначенец или кандидат вне конкуренции?

Итоги 35-й недели 2023 года мы обсудим с политологом Александром Кыневым, военным экспертом Сергеем Мигдалем, главой движения «Русь сидящая» Ольгой Романовой, писателем и педагогом Димой Зицером

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