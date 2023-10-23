Вакцина "Спутник V" "перестала защищать" от COVID-19

Российская вакцина "Спутник V" больше не защищает от коронавирусной инфекции - в связи с появлением новых штаммов. Об этом заявил в интервью Газете.ru глава Центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину, Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, центр сейчас проводит клинические испытания вакцины "Спутник V", адаптированной под новый вариант штамма коронавируса "омикрон", известный как "кракен". Тот вариант "Спутника", который был разработан в 2020 году, по словам Гинцбурга, "перестал защищать просто совсем".

Директор центра отметил, что пандемия COVID-19 всё ещё продолжается, поэтому возникла необходимость обновить антигенный состав вакцины. При этом он признал, что к марту будущего года, когда новая вакцина, как ожидается, поступит в гражданский оборот, она уже может быть неактуальна, поскольку вполне вероятно появление новых штаммов.

Ранее сообщалось, что в Москве в частных клиниках вакцина "Спутник V" практически исчезла.

Центр имени Гамалеи сообщил о разработке вакцины от коронавируса ещё летом 2020 года. Это была одна из первых вакцин в мире, которая начала применяться для борьбы с пандемией. В России ею привиты десятки миллионов человек. Вакцина поставлялась в ряд зарубежных стран, но так и не получила сертификации ВОЗ.

Заболеваемость COVID-19 с лета в мире растёт, сообщалось и о росте числа заболевших в России. Поскольку смертность от заболевания сейчас существенно ниже, чем в начале пандемии, практически во всех странах отменена большая часть существовавших ограничений. В ряде российских регионов, включая Москву, однако, по прежнему действуют "коронавирусные" запреты на проведение массовых мероприятий. На практике речь идёт о запрете уличных акций, в проведении которых не заинтересованы власти.