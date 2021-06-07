Вакцинационные туры в Россию будут стоить 1,5–2,5 тысячи долларов

Стоимость вакцинационного туристического пакета для иностранцев, желающих привиться российской вакциной от коронавирусной инфекции, может составлять 1,5–2,5 тысячи долларов без авиаперелёта. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев. В вакцинационный пакет войдут двадцать один день проживания, трансфер из гостиницы до места вакцинации и обратно, а также сама процедура. Для жителей стран СНГ правительство планирует создать “льготные предложения”.

Ранее, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, президент Владимир Путин сообщил, что Россия готова принимать иностранцев, желающих получить одну из российских вакцин. Предполагается, что туры станут доступны уже в июле.

Информацию о том, что технически для этой процедуры уже все готово, подтвердил Игнатьев. По его словам, осталось решить проблему с визами. Возможно, Ростуризм разрешит иностранцам оформлять электронные визы.

В дальнейшем вакцинационные туры могут стимулировать перезапуск въездного туризма, – считает глава Ростуризма Зарина Догузова. Такие поездки, по её мнению, могут вырасти до пакета услуг, включающего питание и экскурсионные программы.

В апреле "пилотный" прививочный тур в Россию организовал немецкий филиал норвежской компании-туроператора World Visitor. Граждане России, проживающие в ФРГ, прилетели в Москву, где получили две дозы "Спутника V". Стоимость поездки начиналась от 2300 евро.

Теперь туроператоры делают ставку на жителей азиатских стран. "Так как в Европе на сегодня вакцинирован большой процент населения, то, скорее всего, этот продукт будет интересен для стран Азии, Индии, странам Ближнего Востока, к примеру Ирану", – комментирует Андрей Игнатьев.

К настоящему времени ВОЗ ещё официально не одобрила использование российской вакцины. Организация оценивает производство "Спутника V" для его сертификации. По данным Российского фонда прямых инвестиций, который занимается продажей "Спутника V", 67 стран мира одобрили российскую вакцину.

В мае один из наиболее авторитетных медицинских журналов The Lancet опубликовал открытое письмо с критикой статьи о клинических испытаниях российской вакцины "Спутник V". Данные об эффективности вакцины в нём поставлены под сомнение.

Власти Евросоюза договорились об открытии границ для туристов, прошедших полный курс вакцинации против коронавируса препаратами, которые одобрил европейский регулятор. "Спутник V" к ним не относится.

Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии ограничило использование "Спутника V". Обнаружилось, что в России не ведётся контроль наличия в конечном продукте других вирусов.

Вакцинационные туры уже существуют ОАЭ и в Сан-Марино. В обеих странах вакцинироваться предлагают в том числе "Спутником V".